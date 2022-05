CASERTA Mercato coperto e fiera di via Ruta, “l’altra minoranza” chiede la riprogrammazione degli spazi commerciali

IN CALCE L’INTERROGAZIONE PRESENTATA DA DEL GAUDIO, DESIDERIO, FUSCO, VIGNOLA E GIOVINE. Quali interventi sono stati programmati per la manutenzione delle aree mercatali del capoluogo?

CASERTA E’ “l’altra minoranza”, quella, per intenderci, che non fa capo a Gianpiero Zinzi, a presentare l’interrogazione consiliare sul mercato coperto e sulle altre aree mercatali del capoluogo. Pio Del Gaudio (primo firmatario), Roberto Desiderio, Dino Fusco, Romolo Vignola e Raffaele Giovine hanno sottoscritto il provvedimento indirizzato al sindaco Carlo Marino nel quale chiedono quali interventi sono stati programmati per la manutenzione del mercato coperto; quali interventi siano stati programmati per rivitalizzare l’area, al fine di favorirne la fruibilità a tutti i cittadini.

Ancora, al primo cittadino i cinque esponenti dell’opposizione, chiedono di conoscere la volontà dell’amministrazione in merito alla riprogrammazione degli utilizzi degli spazi commerciali presenti in tali aree al fine di garantirne l’uso ai piccoli imprenditori; gli interventi programmati per la manutenzione di tutti i mercatini rionali e per il mercato di via Ruta e, infine, gli interventi per la realizzazione di un ente fiera o struttura analoga per la città di Caserta.

INTERROGAZIONE MERCATO COPERTO DI PIAZZA MERCATO ED AREE MERCATALI CITTADINE