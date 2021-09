CASERTA. Mercoledì inizia un altro anno scolastico delicatissimo. 48 ore prima i presidi ANDIS si riuniranno. Un incontro operativo

CASERTA – La sezione regionale della Campania dell’’ associazione nazionale Dirigenti scolastici – A.N.DI.S. – ha organizzato per lunedì 13 settembre, ore 16.30, nell’imminenza dell’inizio delle attività didattico-educative per l’anno scolastico 2021-2022, fissato per mercoledi 15 settembree, un seminario on line sul tema “Inizio anno scolastico: governare il cambiamento tra procedure COVID e bisogno di normalità”.

La tematica individuata è di estrema attualità, considerato il particolare momento di criticità che la scuola, di ogni ordine e grado, è chiamata a gestire, causa il perdurante fenomeno pandemico e che è reso, quasi sempre, più complesso e problematico dalle disposizioni che gli uffici superiori emanano non sempre chiare, esaustive e tempestive, qualche volta, anche discordanti e contraddittorie.

Per la meritoria e opportuna iniziativa è doveroso rivolgere un plauso al presidente della sezione regionale A.N.DI.S. della Campania Pasquale La Femina e alla responsabile della Formazione Antonella Serpico, oltre che agli altri componenti del Direttivo e’egionale Cinzia Guida (SA), Gennaro Salzano (NA), Rossella Stornaiuolo (NA), Marco Ugliano (NA), Claudia La Pietra (AV) – Vice Presidente, Emilia Di Blasi (AV), Salvatore Rampone (BN) e ai membri del Direttivo nazionale, e ai componentid el Direttivo regionale Paolino Marotta (AV), Domenico Ciccone (NA),Rossella De Luca (SA), Gregorio Iannaccone (AV), Vincenzo Petrosino (SA), Alfonso Marotta (CE), Salvador Tufano (NA) e Renzo Stio (SA).

La relatrice del seminario sarà Paolo Bortoletto, vice presidente nazionale A.N.DI.S.

Sono previsti gli interventi del presidente nazionale Paolino Marotta e del presidente regionale Pasquale La Femina. Modererà i lavori del seminario e coordinerà gli interventi Antonella Serpico, referente regionale alla Formazione.

Per partecipare:

https://andisnazionaleroma.webex.com/andisnazionaleroma-it/j.php?MTID=m7aa2d9741ffc604305b7f05cbced91b3

L’incontro è riservato ai Dirigenti Scolastici iscritti e non iscritti all’A.N.DI.S.

Piattaforma CISCO WEBEX Numero riunione 273 33139078

Password:6MNjgFPUn64