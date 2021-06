CASERTA. Nuovi spazi culturali, finanziamento da 5, 2 milioni per la Reggia

CASERTA – Nell’ambito del Piano strategico grandi progetti beni culturali, la Reggia di Caserta ha ottenuto un finanziamento di 5.200.000 euro per la realizzazione di nuovi spazi all’interno del complesso vanvitelliano destinati allo studio, alla produzione e alla fruizione di arte e cultura. Il bando è relativo all’appalto misto del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del servizio di pianificazione strategica di natura economico-culturale relativi al recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Convento dei Passionisti e all’allestimento di alcuni ambienti del Palazzo Reale. L’intervento, concepito nel rispetto dei principi dell’Universal Design, si inserisce – si legge in una nota – nel piano strategico di rilancio dell’Istituto museale, fondato sui principi dell’Agenda 2030, promuovendo la dimensione produttiva, di sperimentazione e di accoglienza che caratterizzava un tempo le grandi corti europee. La progettazione ha come oggetto due aree di intervento: l’ex Convento dei Passionisti, nel Bosco vecchio del Parco Reale, tra la Peschiera Grande e la Castelluccia, con affaccio lungo la via Passionisti; gli ambienti collocati al piano terra e piano ammezzato del corpo di fabbrica della croce centrale del Palazzo Reale, all’interno del braccio che collega il Vestibolo inferiore al Teatro di Corte.