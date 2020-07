CASERTA. Nuovo anno scolastico, il ministro Azzolina: “Si riparte il 14 settembre”. E in Comune questa mattina conferenza dei servizi

Si è fatto il punto sulla situazione degli edifici scolastici comunali ed affrontare eventuali criticità in tempo utile

CASERTA – “Non ci siano piu’ dubbi: riapriremo le scuole il 14 settembre”. Lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite di ‘Non e’ un paese per giovani’, su Rai Radio2. L’obiettivo? Dare risposte concrete sul tema della Scuola a poco piu’ di un mese dalla ripartenza. “L’organico sara’ potenziato. I soldi che stiamo investendo sulla Scuola sono 2,6 miliardi, non pochi: questo ci permettera’ di riaprire il 14 settembre, addirittura a Milano alcune scuole riapriranno il 7 settembre”, ha detto il ministro. E in merito ai dubbi sulla ripartenza ha risposto: “Non conosco dirigenti scolastici che fanno dichiarazioni di non apertura, qualora ci siano difficolta’ le risolviamo adesso, gli spazi li stiamo cercando in questo momento, senza nessuno spreco di denaro, stiamo facendo degli investimenti. Sull’edilizia, sull’organico e sull’arredo, come i banchi. Per anni ci siamo lamentati dei banchi rotti, adesso che abbiamo la possibilita’ di investire, sfruttiamola”.

Intanto, questa mattina si è svolta nella Sala Giunta del Comune di Caserta, la conferenza dei servizi sulle scuole cittadine, convocata per fare il punto sulla situazione degli edifici scolastici comunali ed affrontare eventuali criticità in tempo utile per consentire una ripartenza regolare del nuovo anno scolastico, soprattutto in riferimento alle nuove misure anti-covid che dovranno essere adottate dagli istituti.

Al tavolo, con gli assessori alla Pubblica Istruzione Adele Vairo e all’Edilizia Scolastica Alessandro Pontillo, erano presenti i dirigenti scolastici di tutti gli istituti cittadini di competenza comunale. La riunione, alla quale hanno partecipato anche i dipendenti ed i tecnici dell’Ufficio Pubblica Istruzione, è stata utile ad effettuare una prima ricognizione degli interventi necessari per l’avvio del nuovo anno scolastico. La conferenza dei servizi sarà riconvocata nei prossimi giorni in modo da poter discutere un piano operativo che consenta di intervenire in tempi rapidi per la soluzione delle maggiori criticità riscontrate.