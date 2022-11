CASERTA. Ordine dei medici: si dimette Erminia Bottiglieri. Antonio Manzi prossimo presidente

Lascia dopo 7 anni la guida dell’organismo provinciale. Già domani il consiglio direttivo per la nomina del nuovo leader

CASERTA «Dopo otto anni ho rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell’Ordine dei medici di Caserta sia per motivi personali sia perché ritengo giusto un cambiamento della guida dell’Ente dopo tanti anni. Non è stata una scelta facile e non nascondo un po’ di tristezza, ma è un passaggio giusto e necessario per continuare il cambiamento dell’Ordine iniziato nel 2015 con la mia presidenza». Così Maria Erminia Bottiglieri presidente dimissionaria dell’Ordine dei medici di Caserta.

E aggiunge: «Ho intrapreso la mia esperienza ordinistica a 54 anni partendo da zero, perché in precedenza non avevo rivestito alcun ruolo nell’Ordine e ho studiato per capire i tanti aspetti anche amministrativi da risolvere. Non è stato facile, ma ritengo di aver rivestito il mio ruolo con la dedizione, la passione e la determinazione che mi contraddistinguono, sperando di aver dato un contributo significativo alla crescita dell’Ordine, un aiuto ai tanti colleghi che si sono rivolti a noi, e di aver concorso a migliorare l’assistenza sanitaria nella provincia di Caserta.

È

stata un’esperienza straordinaria, che mi ha fatto crescere e capire aspetti non strettamente legati alla professione medica, ho conosciuto persone meravigliose e ho imparato a interfacciarmi con tanti colleghi che venivano a espormi le loro difficoltà, ho lavorato in sinergia con le istituzioni con confronto costruttivo, anche se non sempre facile.

Ho imparato ad affrontare momenti veramente critici come la pandemia, ma tutte le difficoltà sono sempre state superate grazie all’indispensabile aiuto ricevuto da tutti i consiglieri che si sono avvicendati nel corso degli anni e dagli impiegati dell’Ordine a cui va il mio ringraziamento dal profondo del cuore. Un sentito grazie va anche a tutti i colleghi non ordinisti che in questi anni mi hanno dato il loro sostegno e hanno manifestato la loro vicinanza con telefonate e messaggi che mi hanno tanto aiutato a stringere i denti e andare avanti nei periodi più bui.

È arrivato il momento di lasciare, ma continuerò a fornire il mio contributo localmente e manterrò l’incarico nazionale quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti della FNOMCeO che mi consentirà di rappresentare a testa alta l’Ordine dei Medici di Caserta a livello nazionale. Un grazie e un abbraccio a tutti». Intanto, per domani martedì 29 novembre è stato convocato il consiglio direttivo per la nomina del nuovo presidente.

Già domani, dunque, il consiglio direttivo dell’Ordine per la nomina del nuovo presidente. In pole position Antonio Manzi.