CASERTA. Paura in via Acquaviva. Gli puntano la pistola in faccia e gli sfilano il Rolex 6 Dicembre 2019 - 18:30

CASERTA – Lo hanno avvicinato mentre era bloccato in auto nel traffico di via Acquaviva rapinandolo del Rolex. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, quando due banditi a bordo di uno scooter, coperti da casco integrale e armati di pistola, hanno affiancato la vettura del malcapitato, minacciandolo e spaccandogli il finestrino dell’auto. L’uomo ha consegnato l’orologio e i due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.

Sul posto è giunta una pattuglia della squadra Volante della polizia e un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi all’uomo visibilmente scosso.