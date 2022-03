CASERTA. Paura in via Roma. Uomo rapinato di una valigetta contenente 43mila euro

CASERTA (Lidia de Angelis) In pieno giorno rapinato della valigetta contenente 43 mila euro. Stamani lungo via Roma intorno alle 11 un uomo a bordo della sua vettura, una Smart, intento a recarsi presso un istituto di credito, è stato affiancato da una moto con in sella due balordi, che hanno sfondato il finestrino posteriore destro, per afferrare una valigetta che l’imprenditore del settore alimentare aveva con sè, poi sono scappati facendo perdere le loro tracce. La valigetta conteneva assegni e contanti, alcuni poliziotti motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta, hanno notato che qualcosa non andava e sono intervenuti per beccare i malviventi, la vittima si è poi recato in Questura per sporgere denuncia, al vaglio degli inquirenti le immagini di sorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti, ora è caccia all’uomo.