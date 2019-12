CASERTA. Per 30 anni custode della scuola media Giannone, il comune ha ordinato lo sgombero alla signora Porzia

CASERTA (red.cro.) – “Occupo questo alloggio dall’anno 1980 quando sono diventata custode della Scuola Media P. Giannone di Caserta. Sono andata in pensione nel 2012 ed ho continuato ad abitare sempre in questa casa“. Queste le parole della signora Porzia che per oltre trent’anni è stata la custode della scuola media Giannone di Caserta, una figura che con il passare degli anni è diventata un simbolo di quel plesso. La signora, dopo il pensionamento, ha continuato a vivere in quella che è stata la sua abitazione per tanti anni. E’ stato reso noto che il comune di Caserta, al termine di un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale, ha deciso per lo sgombero della signora Porzia, 74enne. L’ordinanza è stata adottata perché, secondo ciò che è scritto nell’atto firmato dal dirigente Giovanni Natale, né la donna, né i suoi familiari posseggono i titoli per restare in quell’alloggio. Da venerdì 6, data di firma dell’ordinanza, colei che è stata la custode della scuola per oltre 30 anni, dovrà lasciare quell’abitazione. Un luogo dove ormai Porzia era di casa, un volto familiare che sarà costretto a salutare professori, alunni e genitori. Una scelta tecnicamente legittima e corretta, ma che sicuramente lascerà un enorme senso di tristezza a chi ha vissuto negli anni le aule e i corridoi del Giannone, conoscendo e apprezzando quello che è stato un pezzo di storia della scuola.