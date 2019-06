CASERTA. Perdita d’acqua allaga la cucina del ristorante Via Roma. Arrivano i vigili e…

CASERTA – Vi avevamo anticipato, questa mattina, in un altro articolo (CLICCA QUI), dell’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta in via Roma. Sono emersi maggiori dettagli sull’episodio che ha visto la rottura di una tubazione d’acqua in un appartamento al primo piano di un antico stabile, dove alloggia una famiglia di extracomunitari, proprio sopra il ristorante Via Roma che serve l’hotel Europa. L’acqua è penetrata attraverso il pavimento allagando tutta la cucina del locale sottostante costringendo i titolari a chiudere l’attività. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per sequestrare le numerose bombole di gas rinvenute accatastate durante i controlli dei vigili del fuoco, proprio nell’appartamento al primo piano. I caschi rossi, hanno provveduto ad interdire la cucina del locale finché all’interno non saranno effettuati lavori di messa in sicurezza, dopo che la grossa infiltrazione ha innescato dei corti circuiti.