CASERTA. Presi prima della rapina al portavalori. TUTTI I NOMI del commando di 7 banditi che “sbucò” dalle fogne dell’ufficio postale di Corso Giannone

Il piano doveva scattare questa mattina alle 8.30

SAN MARCELLINO/CASERTA – Era previsto per questa mattina alle 8,30, l’ennesima rapina al portavalori che sarebbe arrivato in via Roma a San Marcellino per consegnare le pensioni all’ufficio postale. Il commando dei 7, però, è stato arrestato ieri (in verità si tratta di un fermo, ordinato dalla procura della repubblica e in attesa di convalida e dunque in attesa di trasformazione in arresto da parte del gip) nell’operazione interforze tra Squadra Mobile di Caserta e i carabinieri del comando provinciale del capoluogo.

Del gruppo, tutti provenienti dal Napoletano, facevano parte: Franco Pontone, 1963 di Sant’Antimo, Francesco Di Spirito, 1964 di Sant’Antimo, Fabio Puca, classe ’79 di Mugnano, Costantino Pietroluongo, ’64 di Sant’Antimo e Carmine Ruggiero, del 1983 di Giugliano.

La banda era specializzata nelle rapine alle Poste utilizzando i cunicoli fognari, come è successo per le due messe a segno all’ufficio di corso Giannone a Caserta.