CASERTA Promozione turistico-culturale di borghi e frazioni: Marino nomina Giuseppe Vozza suo consulente onorario

CASERTA “Rafforzare l’attrattività delle frazioni e delle borgate cittadine rendendole ancor più dei luoghi di interesse turistico-culturale”. E’ questa la motivazione che ha spinto il sindaco Carlo Marino a nominare Giuseppe Vozza suo consulente onorario. O, per meglio dire, è questo ciò che il primo cittadino ha fatto scrivere sul decreto sindacale n.18 del 27 luglio scorso (che pubblichiamo in calce) con il quale, appunto, conferisce a Vozza la responsabilità di fornire indicazioni e suggerimenti per l’adozione di interventi mirati alla realizzazione di itinerari culturali, tematici e percorsi storici tesi a valorizzare le tradizioni locali.

Ora, senza voler nulla togliere a Giuseppe Vozza, era davvero necessario conferire tale incarico? Già ci sono gli assessori delegati alla Cultura e alla Promozione turistica; Marino non si fida di loro? E vogliamo parlare poi dei consiglieri comunali di maggioranza che abitano nelle frazioni e nelle borgate? Neppure di loro si fida? Eppure proprio questi ultimi dovrebbero essere le sentinelle del territorio e suggerire al sindaco gli interventi necessari alla promozione di queste importantissime fette di territorio. Tutto sommato, a Carlo Marino, un suggerimento potremmo darlo anche noi: perché sindaco non inizia dalla riqualificazione delle strade, ad esempio?. Perché non copre la voragine enorme che si è creata in piazza della Seta, ad esempio? Perché non dà una spinta al rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico da e per le frazioni, dalla Reggia a Casertavecchia, a San Leucio? Beh, caro Giuseppe Vozza, siamo davvero contenti per l’incarico che le è appena stato conferito. Cerchi lei, se riesce, a far capire al nostro sindaco che, forse, partendo dalle piccole cose, passo dopo passo, qualche risultato potrebbe anche ottenerlo.

