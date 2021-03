CASERTA. Ancora una donna aggredita e rapinata in via Pollio, a due passi dal comune, la Prefettura e la Questura. Due fatti criminali accaduti in 24 ore sulla stessa mattonella

CASERTA (g.g.) – Il criminale o i criminali che sta o stanno seminando il panico nel cuore del centro della città capoluogo non sono lettori di CasertaCe. Questo può rappresentare un fatto molto positivo per chi, magari, all’indomani di un altro episodio di violenza, voglia preparare qualcosa per catturarlo o per catturarli, approfittando del fatto che il bandito o i banditi non si sono resi conto che la notizia, cioè la notizia delle loro imprese criminali, è stata riconosciuta e diffusa dai canali di CasertaCe.

L’altra sera, verso le 21, l’aggressione a scopo di rapina della sorella di una nota professionista di Caserta. Ne abbiamo dato conto e non pensavamo che a poco più di 24 ore di distanza fossimo stati indotti dalla necessità della cronaca a scrivere una notizia nuova, ma in pratica fotocopia della prima. Una ragazza è stata scippata ieri sera, venerdì, nel medesimo luogo dell’aggressione consumata nel giorno precedente e che aveva costretto la vittima, ferita e in evidente stato di shock, a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. La dinamica è la stessa, il luogo è il medesimo: via Pollio, a dieci passi dal Duomo, a trenta passi dal comune di Caserta, a cinquanta da Prefettura e Questura.

Speriamo di non dover scrivere un terzo articolo fotocopia, perché a questo punto è difficile ritenere che non ci sia una relazione materiale tra gli episodi narrati che porti a considerare molto seriamente l’idea che ad agire sia stata o siano state la stessa mano o le stesse mani.