CASERTA. Ristoratori in rivolta a San Leucio: auto depredate davanti ai locali e sicurezza zero

Solo tra mercoledì e giovedì sera una decina di vettura razziate dai ladri.

CASERTA. Auto razziate, depredate a San Leucio. Accade d’estate, soprattutto d’estate, ed a farne le spese sono i clienti dei tanti locali e ristoranti che insistono nella colonia serica di Caserta.

Accade oggi, accadeva lo scorso anno, è accaduto negli anni addietro. Eppure nessuno sembra attivarsi per mettere un freno ai furti che si susseguono di sera, in quel di San Leucio. A denunciare il caso, ancora una volta, il consigliere comunale Pasquale Napoletano, leuciano doc, allertato dai gestori delle locali attività di ristorazione. In due sole serate sono state una decina le auto prese di mira dai malviventi. Ben quattro vetture depredate davanti all’Antica Locanda di Giovanni Maietta, altre auto razziate ai clienti di Set up di Raffaele D’Aniello ed, ancora, vittime si sono registrate tra i clienti di Michele La Cremeria di Michele Ferrante.

Il tutto è successo tra mercoledì e giovedì sera. I proprietari ed i gestori sono ormai ridotti all’esasperazione. San Leucio è “terra di nessuno” e la questura di Caserta, che tanto si dà da fare per la cosiddetta movida del fine settimana nel capoluogo, potrebbe disporre maggiori controlli anche nel borgo borbonico. E, invece, gli unici presidi che si notano sono quelli in largo San Sebastiano ed in piazza Dante, mentre già questo fine settimana partiranno controlli anche a Casertavecchia. E San Leucio? E’ destinato alla desertificazione? Perché di sicuro coloro che si son visti saccheggiare l’auto non torneranno più “sul luogo del delitto”. Polizia, carabinieri e, soprattutto, i vigili urbani di Caserta, dove sono? Chi li ha visti? Inesistenti sempre, quando di parla di parcheggi selvaggi o di reati penali, loro non ci sono mai.