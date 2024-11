CASERTA. Ruba in farmacia ma viene immortalata dalle telecamere

I fatti questa mattina, mercoledì 27 novembre, alle ore 10:00 circa

CASERTA – Furto alla Farmacia Ferreri in via Caduti sul Lavoro a Caserta. Questa mattina una donna ha sottratto alcuni prodotti esposti sul banco senza pagare. La scoperta è stata fatta dalla visione delle telecamere di videosorveglianza. “Vogliamo ricordare alla 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 che ha sottratto prodotti a scaffale in data 27.11 (ore 10.00 circa) di recarsi entro 72 ore in farmacia, riconsegnare la refurtiva o versarne il corrispettivo in denaro, al fine di evitare una spiacevole denuncia” , fanno sapere i titolari.