CASERTA – Brutta avvenuta, questa mattina, per un centauro. L’uomo, poco fa, è finito contro una Fiat Punto grigia in via Caduti sul Lavoro a Caserta, all’altezza del bar Pirata Caffè, ed è stato sbalzato dalla sella. Al momento non si conoscono le sue condizioni fisiche, ma si attende l’ambulanza del 118.