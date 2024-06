CASERTA. Schianto tra due auto nella centralissima via Roma

L’incidente probabilmente causato da una mancata precedenza.

CASERTA. Un brutto incidente si è verificato qualche ora fa della centralissima via Roma, a Caserta. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due automobili, una delle quali è poi finita sul marciapiede opposto. Probabilmente l’incidente si è verificato per una mancata precedenza; a chiarirlo, in ogni caso, saranno le indagini della polizia municipale di Caserta.