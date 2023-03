MARCIANISE. Scomparso da ore: AIUTIAMO la famiglia a ritrovare Nicola

Chiunque avesse sue notizie può contattare il: 393 8516453

CASERTA – E’ da ieri che non si hanno più notizie di uomo di Caserta scomparso nel nulla dopo essersi recato a messa. Nicola Golino, questo il suo nome, dopo la funzione liturgica si è allontanato per un caffè e da allora si sono perse le sue tracce. L’ultima volta sarebbe stato visto in piazza Vanvitelli. Alto circa 1 metro e 75, al momento della scomparsa indossava un giaccone blu con cappuccio, pantalone blu e scarpe beige.

Da quanto si apprende dai familiari, l’uomo non avrebbe con sé alcuni farmaci di estrema importanza per la sua salute. Chiunque avesse sue notizie può contattare il: 393 8516453.