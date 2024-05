Oltre trent’anni di violenze dal marito, il racconto di una donna casertana

CASERTA – Oltre trent’anni di violenza, di mani addosso, di armi e oggetti con cui suo marito le ha fatto più volte del male.

È il racconto della 69enne di Casaluce, che ha recentemente denunciato dopo 35 anni di soprusi il proprio marito, un 73enne arrestato e finito prima in carcere e poi ai domiciliari.

L’uomo, difeso dal legale Nando Letizia, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

Oggi, venerdì, la donna è stata ascoltato al tribunale di Napoli Nord con sede ad Aversa, raccontando passo passo la sua terribile storia.

“Pensavo di non poter più denunciare dopo 30 anni e passa”, ha spiegato la donna in aula. “Pugni, coltelli, mi picchiava talmente forte che non potevo neanche mangiare”. Ha poi deciso di denunciare dopo tanti anni: “doveva finire questo incubo”.