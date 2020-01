CASERTA – Brutto incidente questa mattina, intorno alle ore 7, nel centro di Caserta. Due auto si sono scontrate, alla guida si trovava una donna di 43 anni e nell’altra vettura un ragazzo di 24. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto esattamente su via Caduti sul Lavoro. La 43enne è stata portata all’ospedale di Caserta, per alcune ferite, mentre per il giovane non ci sono stati ulteriori problemi fisici.