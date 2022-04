CASERTA. Servizio civile universale, ecco tutti gli idonei. Pubblicate le graduatorie finali dei due bandi di selezione

IN CALCE LE GRADUATORIE I candidati risultati idonei potranno partecipare ai 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

CASERTA Sono state pubblicate oggi dal Comune di Caserta le graduatorie finali dei bandi per la selezione di 56.205 (in tutt’Italia) operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) e in programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”. Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. I candidati risultati idonei potranno partecipare ai 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

