CASERTA. Sorpreso mentre tenta di rubare un monopattino elettrico. 35enne bloccato e denunciato dai Carabinieri

CASERTA – Quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta nella serata di ieri si sono recati presso il suo domicilio per un controllo, il 35enne casertano, in atto sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato sorpreso poco distante dalla sua abitazione mentre era intento a manomettere il sistema di localizzazione Gps di un monopattino elettrico, lasciato in sosta sulla pubblica via.

L’uomo era talmente preso dal suo tentativo di impossessarsi del velocipede che non si è accorto del sopraggiungere dei militari che lo hanno subito bloccato.

Sarebbero bastati ancora pochi istanti al 35enne per disattivare il sistema di scurezza ed avviare il dispositivo, ma l’intervento dei militari ha reso vano il suo tentativo.

Nonostante ciò al sofisticato veicolo elettrico di proprietà di una delle società di mobile sharing fornitrici del servizio sul territorio casertano, l’uomo ha causato un danno di circa 500,00 euro dovuto alla manomissione delle parti elettroniche.

Il mezzo è stato recuperato e restituito al responsabile del servizio mobilità della società proprietaria del bene che ha formalmente sporto denuncia.

Il 35enne è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di tentato furto.