CASERTA. Sottopasso della Reggia senza pace. Per l’illuminazione lavori e mezza carreggiata bloccata per un mese. SARA’ CAOS TRAFFICO

CASERTA – Sarà a mezzo servizio per almeno un mese e presumibilmente, visti i classici rallentamenti dei lavori, il sottopasso della Reggia, ovvero quello intitolato a Carlo Vanvitelli che porta auto, mezzi e due ruote da via Roma verso viale Ellittico.

Dalle ore 9 alle 17, dal 25 settembre al 27 ottobre, sarà infatti attivo un restringimento della carreggiata per lavori all’illuminazione del sottopasso.

Cambia anche il limite della velocità che per questo periodo scende dai 30 ai 50 km/h. Nei giorni festivi il traffico sarà a normale scorrimento.

Terminato il passaggio tecnico che descrive come funzionerà da qui in poi, veniamo anche ad un giudizio di metodo.

I lavori di illuminazione non sono un’emergenza, nel senso non si tratta di qualcosa che è stato scoperto dall’ufficio manutenzione del comune in questi minuti. Sono mesi che esiste questo disservizio.

Mettere in piedi i lavori nel mese di settembre e quello di ottobre, ovvero nel periodo in cui tantissime persone tornano al lavoro dalle ferie, è stata una scelta a dir poco discutibile.

Basti pensare all’alta mole di vetture e mezzi che attraversano il sottopasso giornalmente alle difficoltà che già ci sono per il manto stradale completamente dissestato nella porzione della salita verso Viale Ellittico. Il restringimento della carreggiata, quindi, renderà ancora più complesso attraversare questa parte nevralgica della città.