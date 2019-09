CASERTA. Spaccia hashish e marijuana in motorino fuori i locali della movida. Arrestato 22enne

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto, nella serata di ieri 27 settembre 2019, all’arresto in

flagranza di reato di W. E. – classe ’97 originario del Gambia – per il reato di spaccio di sostanza



stupefacente del tipo “hashish” e “marijuana”.Gli operatori della Squadra Volante – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dellaQuestura di Caserta, nel pattugliare le strade cittadine a bordo dei veicoli in colori d’istituto,notavano stazionare all’esterno di alcuni locali di intrattenimento della zona di via Mattei di Casertail giovane extracomunitario seduto su un motociclo lì parcheggiato. Lo stesso, dopo essere statoavvicinato da due persone in scooter, consegnava agli interlocutori qualcosa che estraeva dalla tascadei pantaloni; il conducente, in cambio, veniva visto prendere il portafogli e consegnare unabanconota al giovane. Gli operatori, quindi, decidevano di intervenire per procedere al controllo.Vistisi scoperti, tutti si allontanavano dal posto e, mentre le persone sopravvenute in scooterriuscivano a dileguarsi, il giovane extracomunitario veniva raggiunto dopo breve fuga e bloccato.Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish suddiviso in n.22 involucri e di circa 5 grammi di marijuana suddivisa in n. 3 bustine. Dopo l’identificazione delgiovane e la verifica delle informazioni sul suo conto, è risultato essere pregiudicato per reatispecifici, scoprendo inoltre come lo stesso in passato avesse fornito generalità diverse per eludere icontrolli di polizia.A conclusione degli accertamenti di Polizia Scientifica sul materiale sequestrato, informato il P.M.di turno presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il giovane veniva dichiarato in stato diarresto e trattenuto in attesa del giudizio per direttissima esperito nella mattinata di oggi, 28Settembre 2019, all’esito del quale è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nellaprovincia di Caserta.