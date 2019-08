CASERTA. Tenta furto in abitazione ma viene sorpreso e fugge in auto. Fermato e ammanettato

CASERTA – E’ stato sorpreso dal carabinieri di Caserta mentre scavalcava il cancello di un’abitazione in via Marino. Arrestato.

L’uomo N. T. di 23 anni, è domiciliato presso il campo rom di Scampia, come dicevamo, è stato mentre scavalcava il cancello d’ingresso di un’abitazione. Nonostante l’alt imposto dai militari, è rientrato in macchina dove lo aspettavano altri 3 complici che però sono riusciti a fuggire. Nel tentativo di fuggire ha anche tamponato l’auto dei carabinieri senza però riuscire ad allontanarsi. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno sequestrato diversi arnesi per lo scasso, vari capi di abbigliamento e passamontagna e 2 telefoni cellulari. Oltre al furto in abitazione in concorso con altre persone, l’uomo è accusato di resistenza pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e di aver montanto sull’auto una falsa sirena che simulava il suono emesso dai mezzi delle forze dell’ordine.