CASERTA. Tentato stupro ad una 28enne nel rione Acquaviva

CASERTA – E’ la questura di Caserta ad indagare sul tentato stupro di una ragazza di 28 anni, aggredita nella notte di mercoledì mentre attraversava le vie del rione Acquaviva.

La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita mentre si trovava lungo via Vivaldi, ma fortunatamente è riuscita a fuggire, evitando che la violenza sessuale si consumasse.

La giovane, ascoltata dai poliziotti, è stata curata a seguito di un trauma cranico.

Per fortuna la violenza non si è materializzata probabilmente proprio grazie alla reazione della giovane di origine straniera ma domiciliata da tempo in zona. Nell’area di via Vivaldi sono giunti gli agenti della questura di Caserta che hanno avviato le attività infoinvestigative. Si indaga per aggressione e tentata violenza sessuale.

La testimonianza della giovane è stata acquisita e sarà comparata con le risultanze investigative. Nell’aggressione a sfondo sessuale la donna ha battuto la testa riportando un trauma cranico.