CASERTA – Anziano colto da malore in casa in via Roma a Caserta, all’altezza dell’agenzia Reale Mutua pochi minuti fa.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando provinciale di Caserta e un’ambulanza del 118. Ad allertare i soccorsi è stato un familiare dell’uomo, dopo che quest’ultimo a causa di un malore improvviso non riusciva ad alzarsi dal letto per aprire la porta di casa.