CASERTA (d.l.) – Si chiama Valeria Tiberii la giovane donna rinvenuta priva di vita, ieri, nel suo appartamento in via Ferrarecce. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Valeria da poco tempo aveva perso suo marito. Sarà l’esame autoptico a fare chiarezza sul decesso, lascia tre figli e un grande vuoto in quanti l’hanno conosciuta.