CASERTA. “Uniti si Vince”: Itis “Giordani”, Asl ed Esercito contro il Coronavirus. Grande successo per il webinar informativo sulla vaccinazione di massa

CASERTA – Si è tenuto questa mattina alle ore 10,50 il webinar dell’Itis “F. Giordani” di Caserta “Uniti si Vince”. L’evento, che si è svolto in parte nei locali FuturLabs dell’istituto e in parte in modalità da remoto, con la partecipazione dell’Esercito e dell’Asl, ha visto gli interventi della dirigente scolastica Antonella Serpico, del Generale Comandante della Brigata Garibaldi Massimiliano Quarto, del dirigente dell’Asl di Caserta Michele Giuseppe Tari, del tenente Colonnello Domenico Di Palo e del maggiore Pasquale Lanni. Durante l’incontro si è discusso della strategia e della logistica della vaccinazione di massa in cui, proprio la caserma della Brigata Garibaldi, è impegnata in prima linea in questi giorni con numeri di inoculazioni da guinness.

Tanti gli studenti, qualcuno in presenza, mentre tanti altri collegati a distanza, che hanno fatto domande, rivolte ai rappresentanti sia dell’Esercito che dell’Asl locale. Ciò è servito a dare spiegazioni importanti rispetto alla vaccinazione a cui, i ragazzi della fascia adolescenziale 14-18, saranno sottoposti a breve e sui rischi di eventuali e prossime pandemie.

Il coordinamento dell’incontro è stato curato dalle professoresse Rosalia Pannitti e Maria Russo.