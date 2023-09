CASERTA. Va al concerto di Gigi Finizio e non trova più l’auto nonostante i vigili e il parcheggiatore abusivo da 5 euro “a botta”

E’ accaduto in via dei Tessitori.

CASERTA Pensava di trascorrere una bella serata al Belvedere, godendosi il concerto di Gigi Finizio e, invece, al ritorno non ha più trovato la sua automobile. E’ accaduto venerdì sera a San Leucio, in via dei Tessitori. L’auto è stata trafugata, come ci scrive una nostra lettrice, nonostante la massiccia presenza dei vigili urbani di Caserta ed il parcheggiatore, ovviamente abusivo, che per ogni vettura in sosta ha intascato 5 euro (per lui è stata, certamente, una bella serata).

San Leucio è ormai da tempo nel mirino dei malviventi: nei weekend di susseguono i furti di auto e le razzie: le vetture, se non vengono rubate, infatti, vengono depredate di quanto gli incauti automobilisti lasciano nell’abitacolo. Una situazione più volte denunciata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, e dai gestori di locali e ristoratori del borgo serico.