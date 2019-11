CASERTA. Venerdì serata imperdibile al Cluricaun con i Benelli

CASERTA – Serata imperdibile venerdì 29 novembre al Cluricaun. Nella rinnovata atmosfera dello storico pub casertano di via Clanio arrivano i Benelli, gruppo indie bolognese.

Come tradizione il palco del Cluricaun accoglierà un evento imperdibile, con non solo la tradizionale musica live, ma con la presentazione dell’attesissimo album d’esordio dei Benelli, una vera perla per gli amanti del genere. Dalla marcata influenza brit assieme alle tradizionali sonorità del cantautorato italiano, la musica diventa assoluta protagonista in un misto di strumentale ed elettronico.

Tanti racconti di vita giovanile arrangiati in un mix di musica e poesia risultano particolarmente apprezzati dai teenagers che si rivedono nelle canzoni di uno dei più importanti gruppi emergenti del panorama italiano. Il loro stile è unico e inconfondibile, i loro pezzi ballabili e coinvolgenti.



Se ami la musica d’autore non mancare: scopri la migliore musica underground del panorama musicale italiano servita con le migliori birre irlandesi e non solo.