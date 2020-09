CASERTA – Una rissa che poteva finire molto male. E’ successo circa un’ora fa in via San Carlo, non lontano da palazzo Paternò. Un gruppo di persone si è assembrato, pare sia saltato fuori un coltello e ci sia stato anche un tentativo molto serio di utilizzarlo. Al momento sul posto ci sono le forze dell’ordine, per capire se i protagonisti di questa vicenda provengano dalle abitazioni Iacp che insistono in zona.