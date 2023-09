CASERTA. Villa presa d’assalto dai ladri. I proprietari in vacanza, ma i Guardiani Virtuali…

CASERTA – Quattro ladri con volto coperto da passamontagna, hanno scavalcato le recinzioni che affacciano sul giardino della villa di un nostro cliente di Caserta e si sono avvicinati all’abitazione.

E’ successo il 17 Agosto 2023 e, infatti, dalle immagini video possiamo notare che il capo banda, con l’ausilio di una torcia, cercava di farsi luce per capire se all’interno dell’abitazione ci fosse qualcuno o se la famiglia fosse ancora in vacanza.

Non è la prima volta che i ladri cercano di approfittare dei periodi di vacanze estive per entrare in case o aziende per avere “il via libera” a sottrarre beni e valori, ma questa volta non avevano fatto i conti con BOR.

Infatti, i Guardiani Virtuali, connessi da remoto dalla piattaforma tecnologica BOR, in Partnership con l’istituto di vigilanza privata DSS Security, hanno subito individuato la loro presenza e li hanno costretti alla fuga prima che potessero provare a entrare in casa.