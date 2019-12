CASERTA. Vinta la prima prova, il bar di via Ferrante riapre per il brindisi di NATALE

CASERTA – E’ un’iniziale successo quello portato a casa dai gestori del locale di via Ferrante, chiuso dai vigli urbani del comune di Caserta dopo un controllo avvenuto nella notte del 19 ottobre. Il provvedimento di chiusura, impugnato, è stati sospeso dai giudici della terza sezione del Tar Campania, lasciando così il bar aperto per il 24 dicembre e il 31, giorni apicali per il loro business, tra brindisi e aperitivi. L’inquinamento acustico, su questo si è basata la tesi difensiva, non sarebbe stato contestato, ma invece sarebbe mancato il documento di valutazione di impatto sonoro. Se ne riparlerà, quindi, a gennaio.