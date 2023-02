CASERTA. Vittima del cavallo di ritorno recupera l’auto, la mette in garage e dopo un’ora la vettura scompare…

Un vero giallo quanto accaduto all’uomo che abita nella zona 167. Ha denunciato il tentativo di estorsione ai carabinieri che lo hanno accompagnato all’appuntamento con i banditi.

CASERTA E’ rimasto vittima del cosiddetto “cavallo di ritorno”: ha recuperto la sua auto, l’ha rimessa nel garage di casa ma, dopo appena un’ora, si è accorto che la sua Hyundai i10 era nuovamente scomparsa. Ha dell’incredibile quanto accaduto a B.L., residente nella 167. Uno scerzo del destino o, molto più probabilmente, una denuncia che ai banditi proprio non è andata giù. L’uomo, infatti, dopo il primo furto e la richiesta di 2mila euro da parte dei malviventi per rientrare in possesso della sua vettura, aveva avvisato i carabinieri di quanto accaduto. All’appuntamento con i banditi, quindi, si è presentato con un militare in borghese, mentre altri carabinieri tenevano sotto controllo l’area.

malviventi, accortisi di quanto stesse avvenendo, si sono ben guardati dall’avvicinarsi alla loro vittima che ha, quindi, potuto riprendere la sua auto. Ha riportato a casa la Hyundai, l’ha messa in garage e, dopo appena un’ora, ha trovato la basculante aperta e l’auto sparita. B.L. si è quindi nuovamente recato dai carabinieri per sporgere una nuova denuncia ed anche i militari sono apparsi alquanto stupiti. Soprattutto perché la serratura del garage non era stata forzata. Un vero giallo.