CASERTA. “Vogliamo provare il vestito del matrimonio”. Coppia ruba computer da 1000€ nel negozio

CASERTA – Un furto da film quello avvenuto ieri pomeriggio a via Mazzini, a Caserta. Questa volta non è spettacolare come quello in banca ad Aversa (di cui tra poco vi daremo altri dettagli) ma ricorda la scena di una pellicola già vista.

Una coppia di età adulta si è recata in un atelier di vestiti da sposa nel centro di Caserta per “provare un abito”. In realtà l’obiettivo era tutt’altro, cioè entrare all’interno del locale e rubare la prima cosa di valore possibile. I due malviventi sono riusciti a portar via un computer dal valore di oltre €1000.