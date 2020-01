CASERTANA. Antonio Floro Flores ha deciso di lasciare il calcio giocato

COMUNICATO STAMPA – La Casertana FC comunica che il calciatore Antonio Floro Flores ha deciso di lasciare il calcio giocato a partire da questo momento. Si chiude una carriera lunga oltre due decenni, costellata di successi e di maglie gloriose. Una decisione che scatena in tutti noi una pioggia di emozioni e che arriva dopo un’attenta valutazione che lo stesso Antonio aveva preannunciato nei mesi scorsi. Un grande professionista che la Casertana FC ha avuto l’onore di vantare nelle proprie fila, a cui va il ringraziamento per l’impegno ed il lavoro svolto quotidianamente; con l’augurio che possa ottenere gli stessi successi conquistati da calciatore anche lungo la nuova strada che deciderà di intraprendere.

“Un passo di certo non facile per chi come me ha sempre corso dietro ad un pallone – commenta Floro Flores – Sono tante le emozioni e i pensieri che mi passano per la testa in questi momenti. Un’infinità di sensazioni che proverò a raccontare in conferenza stampa”.

Antonio Floro Flores incontrerà gli organi di informazione domani, giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 17.30 presso la sala stampa ‘Mario Iannotta’ dello stadio ‘Pinto’ di Caserta.