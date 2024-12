CASERTANA-LATINA 0-1. Notte fonda per gli uomini di Iori, Vona e Riccardi affondano la Casertana. SEGUI LA DIRETTA

FINE SECONDO TEMPO

90′ Annunciati 4′ di recupero

90′ Ultimo cambio per il Latina: entra Berman per Di Livio

87′ GOL LATINA! CONTROPIEDE FULMINANTE DELLA SQUADRA DI BOSCAGLIA CON DI LIVIO CHE SERVE IN MEZZO RICCARDI, L NUMERO 10 DEVE REALIZZARE UN SEMPLICE RIGORE IN MOVIMENTO PER CHIUDERE LA PARTITA

85′ Ultimo cambio per la Casertana: entra Satriano per Deli

80′ ASENCIO SI DIVORA UN GOL DAVANTI LA PORTA! GLI ARRIVA UN BUON PALLONE DA COLLODEL MA SBAGLIA LA COORDINAZIONE DEL TIRO E PERMETTE LA COMODA PRESA A ZACCHI

78′ Ammonito Di Livio per un intervento scomposto su Falasca

78′ Girata di testa di Asencio, palla al lato della porta di Zacchi

73′ Bis di cambi anche per Iori: dentro le due punte Asencio e Iuliano per Paglino e Carretta

71′ Doppio cambio nel Latina: dentro Riccardi e Addessi per Mastroianni e Ciko

69′ Tiro di Improta, deviato da Heinz, Zanellati è bravo ad adattarsi e mettere in corner

66′ Dal corner a favore dei falchi il pallone rimane in area con una serie di batti e ribatti. La squadra di Iori protesta per un tocco di mano in area. Nella foga della contestazione l’arbitro decide per il cartellino rosso nei confronti di uno dei collaboratori del mister rossoblù

62′ Boscaglia effettua il primo cambio: Improta subentra a Martignago

58′ GOL LATINA! MARTIGNAGO PROVA LA BOTTA DAL LIMITE SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER, IL PALLONE CAPITOLA CON BUONA SORTE SUI PIEDI DI VONA CHE DA DUE PASSI DEVE SOLO INSACCARE ALLE SPALLE DI ZANELLATI

52′ BAKAYOKO! PORVA LA BOTTA DAL LIMITE CHE NON INQUADRALO SPECCHIO

51′ Primo cambio per Iori: Matese lascia spazio a Bianchi

SECONDO TEMPO INIZIATO

PRIMO TEMPO FINITO

45′ Annunciato 1′ di recupero

44′ COLLODEL! HEINZ PENNELLA IL CROSS SU CUI SI PIOMBA IN SFORBICIATA IL NUMERO 19, GRAN RIFLESSO DI ZACCHI

42′ Ammoniti Vona e Carretta per proteste

34′ DELI! TIRO DAL LIMITE DI POCHISSIMO AL LATO DEL SECONDO PALO!

32′ Paglino da posizione defilata spedisce a sfera sul fondo sprecando una ghiotta occasione per la Casertana

27′ Collodel trova un filtrante perfetto per la corsa di Bakayoko che non riesce ad incrociare a dovere in situazione di uno contro uno

25′ Collodel prova la botta da fuori sullo scarico di Falasca. Palla che termina alle stelle

17′ Ciko sviluppa il contropiede del Latina, ma al momento del tiro non inquadra lo specchio con il destro

14′ Deli scarica verso la porta con il mancino, sulla respinta arriva Paglino coordinandosi con il sinistro. Pallone di poco sopra la traversa

10′ Deli trova la sovrapposizione di Falasca. L’esterno rossoblù prova a scaricare verso la porta trovando la deviazione in out

9′ Imbucata di Carretta verso Paglino che si allunga troppo il pallone lasciandolo andare sul fondo

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (3-4-2-1): Zanellati; Gatti, Bacchetti, Heinz; Falasca, Collodel, Matese, Paglino; Bakayoko, Carretta; Deli. All. Iori

LATINA (4-3-3): Zacchi; Ercolano, Vona, Di Renzo, Crecco; Di Livio, Cittadino, Ciko; Martignago, Mastroianni, Gatto. All. Boscaglia

La Casertana torna di nuovo in campo tra le mura amiche del Pinto dopo l’amara sconfitta casalinga della scorsa giornata contro il Trapani. Per Iori la partita con il Latina è un’opportunità per ricominciare da zero, cercando di iniziare il girone di ritorno con i tre punti e di chiudere l’anno solare con una gioia.

