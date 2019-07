CASERTAVECCHIA. Ciak si gira! Sul Borgo arriva la seconda stagione de L’Amica Geniale

CASERTA – Sta per iniziare, tra oggi e domani, il via alle riprese per la seconda stagione della pluripremiata serie italiana, prodotta anche col finanziamento della Hbo (casa di produzione statunitense, madre di una serie di successi infiniti, non ultimo Il Trono di Spade) , L’Amica Geniale, chenarra dello speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli anni cinquanta che crescono in un rione di Napoli.

Il set è stato ricostruito a Caserta Vecchia, dopo che per la prima stagione fu scelto, tra i tanti luoghi, anche l’ex area Saint Gobain.

Per questi giorni, sono istituiti, da oggi fino al 6 agosto, le seguenti modifiche temporanee alla segnaletica stradale nel Borgo Medievale di Casertavecchia, alle ore 08,00 a termine delle riprese di ognuno dei giorni suddetti:

1) CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE di Via Della Pineta, Via Federico II di Svevia e P.zza Duomo;

2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE CARRO GRU, ove non già esistente, su tutte le strade predette.