CASTEL VOLTURNO. 40enne tenta il suicidio alla foce del fiume. Salvato in extremis

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Un uomo originario del napoletano ha tentato di togliersi la vita oggi pomeriggio, intorno alle 15.00, alla foce del fiume Volturno. L’uomo si è recato a Castel Voturno, partendo da Napoli, con la più tragica delle intenzioni. Per fortuna il 40enne è stato salvato in extremis dai carabinieri di Pinetamare, prontamente intervenuti appena si sono accorti di cosa stava accadendo. Non sono noti i motivi che hanno portato l’uomo a tentare l’insano gesto, che per fortuna sta bene ed è tornato a casa dai propri affetti.