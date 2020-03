CASTEL VOLTURNO – Resta avvolto nel mistero il motivo per cui una Fiat 500, risultata rubata domenica sera ad Aversa, sia stata data alle fiamme questo pomeriggio in una traversa di viale Lago Moleno in località Destra Volturno. L’auto è stata vista bruciare da alcuni passanti che hanno allertato i vigili del fuoco di Mondragone. Sul caso indagano gli agenti del locale commissariato.