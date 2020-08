CASTEL VOLTURNO. Casa famiglia truffata. Il deputato dona 700 euro per l’acquisto della piscina dei bambini

CASTEL VOLTURNO – Dopo la truffa subita dalla casa famiglia “Villa Laura” di Castel Volturno, che si e’ vista sottrarre soldi donati da alcuni benefattori per acquistare online una piscina, pagata e mai consegnata, oggi il deputato Gianfranco Di Sarno ha donato 700 euro alla responsabile della struttura. “La triste vicenda non mi ha lasciato indifferente – ha detto Di Sarno – e ho deciso di destinare parte del mio stipendio alla Casa Famiglia”. Il deputato, accompagnato dall’avvocato Gennaro Demetrio Paipais (che assiste la struttura) si e’ recato nella casa famiglia per fare visita ai bambini. Intanto, dopo la denuncia presentata alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, proseguono le indagini sulla truffa online a seguito del pagamento della piscina e della conseguente mancata consegna. “Stiamo svolgendo indagini difensive per l’identificazione del titolare dell’iban che si e’ procurato un ingiusto profitto a discapito di tanti bambini che gia’ vivono un disagio per il loro vissuto”, ha fatto sapere Paipais.