CASTEL VOLTURNO. Con i sintomi del Covid-19 alla Pineta Grande, 81enne positiva al virus

CASTEL VOLTURNO – Primo caso di positivita’ al Coronavirus a Castel Volturno. Si tratta di una donna di 81 anni entrata al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande. “Al momento del suo arrivo – fanno sapere dalla struttura sanitaria – la donna presentava sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19; sono scattate immediatamente le misure contentive e la donna e’ stata tenuta in isolamento fino al risultato del tampone. A breve verra’ trasferita in un centro dedicato al trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Il Pronto Soccorso verra’ riaperto non appena saranno terminate tutte le attivita’ – gia’ in corso – di sanificazione degli ambienti”. A Castel Volturno c’e’ grande preoccupazione per la presenza di migliaia di immigrati non regolari, che sfuggono a qualsiasi controllo; per ora pero’, proprio gli stranieri hanno rispettato le severe misure disposte dal Governo, un po’ meno gli italiani, molti dei quali denunciati dalle forze dell’ordine perche’ trovati in strada senza un motivo legittimo.