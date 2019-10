CASTEL VOLTURNO. È caduta la giunta. Dimissioni in blocco di tutti gli assessori di Petrella

CASTEL VOLTURNO (red.pol.) – Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. Ma in questo caldo ottobre, il concetto di caducità colpisce la giunta comunale di Castel Volturno, guidata dal sindaco della coalizione di centrodestra Luigi Petrella. È di poco fa, infatti, la notizia delle dimissioni in blocco di tutti gli assessori del Comune rivierasco. È ancora presto per carpire i reali motivi di questa scelta, nei prossimi giorni saremo sicuramente in grado di darvi informazioni dettagliate sulle vicessitudini del governo della città.