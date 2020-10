CASTEL VOLTURNO. L’Asl alza bandiera bianca: dopo 2mila sierologici, sospesi i test agli immigrati. Sono 15mila

CASTEL VOLTURNO (g.g.) – Presentato in primavera come la risposta delle istituzioni al rischio pandemia da Covid rappresentato dall’esercito di immigrati non regolari che vive nella cosmopolita città di Castel Volturno, il progetto Demetra si ferma a 2mila sierologici eseguiti. Chi si aspettava fosse controllata la gran parte dei 15mila stranieri che quotidianamente esce da Castel Volturno e va a lavorare nei campi, nei cantieri edili e in aziende di mezza Italia senza alcun controllo, resta deluso. L’Asl ha fatto sapere di aver sospeso il progetto per studiare i primi dati e valutare come continuare. Intanto, il contagio da Covid non attende.