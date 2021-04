CASTEL VOLTURNO – Un lunghissimo striscione con su scritto “Sei l’angelo più bello” ha accolto il passaggio del feretro di Francesco Marmo, mentre raggiungeva la chiesa Santissima Assunta del Villaggio del Sole.

Ricordiamo che il giovane, appena 17enne, è rimasto vittima di un gravissimo incidente avvenuto sabato scorso, in via Falcone, in località Baia Verde, mentre viaggiava in sella al suo scooter. Il giovane ha impattato contro una Fiat Panda alla cui guida c’era un immigrato africano.