CASTEL VOLTURNO. Non dà notizie di sé per giorni. Ecco chi è il 65enne ritrovato morto in casa

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) – Ecco chi è il 65enne trovato senza vita nel letto di casa. Si tratta di Alì, un uomo che da oltre 26 anni risiedeva in Italia. Apprezzato e benvoluto da tutti, svolgeva l’attività di parcheggiatore e aiutante nell’area di sosta del MD al Villaggio Coppola. Alì aveva 65 anni, era una persona gentile, modesta, umile, cordiale e sempre disponibile, viveva a Pinetamare. Da qualche giorno non dava notizie di sé e non rispondeva ai vicini di casa i quali, preoccupati, hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Una volta entrati in casa, hanno trovato l’uomo senza vita. Sul posto erano intervenute anche le forze dell’ordine. A quanto pare la causa del decesso è da ricondurre ad un arresto cardiaco.