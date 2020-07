CASTEL VOLTURNO. Ottiene il patteggiamento dopo aver investito e ucciso un papà a passeggio col figlioletto

I parenti chiedono giustizia

CASTEL VOLTURNO – Il 17 agosto 2019 investì e uccise Giorgio Galiero mentre, in via delle Acacie in zona Pinetamare a Castel Volturno, mentre era a passeggio con il figlioletto di 6 anni, scampato miracolosamente all’investimento. Per quell’episodio, Mikola Girniak, 37enne ucraino ha chiesto ed ottenuto, dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il patteggiamento.

I familiari del papà di Castel Volturno, non hanno ben digerito la decisione del giudice e chiedono giustizia al sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Vittorio Ferraresi.