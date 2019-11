CASTEL VOLTURNO. Picchia la compagna e la manda in ospedale in codice rosso. Arrestato 36enne

CASTEL VOLTURNO (T.P.) – E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per un codice rosso. Si tratta di C.E. 36 anni di Castel Volturno. E’ successo questa mattina nella città rivierasca. La polizia era giunta presso la sua abitazione dopo la segnalazione di alcune violenze verbali e fisiche della sua compagna. L’uomo però ha inveito contro gli agenti e quindi è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione per la resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per il codice rosso in Procura.