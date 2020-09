CASTEL VOLTURNO. Rispetto delle misure anti-Covid, l’Esercito distribuisce centinaia di mascherine

CASTEL VOLTURNO ( Maria Assunta Cavallo) – Proseguono a Castel Volturno, i controlli delle forze dell’ordine e dei militari per garantire il rispetto delle misure anti-Covid, visti anche i numeri in rialzo in Campania, dei contagiati.

Durante il monitoraggio del territorio l’Esercito Italiano ha distribuito centinaia di dispositivi di protezione a famiglie soprattutto extracomunitarie che vivono nei territori di Pescopagano, Torre di Pescopagano e Pinetamare. Una foto bellissima postata sui social dal Tenente Ferdinando Tipaldi, assieme ad un bambino albanese che vive proprio in questi territori, fa ben comprendere, quanto di umano c’è in tutte quelle persone che indossano una divisa e che mettono a repentaglio ogni giorno la propria vita, per salvaguardare la nostra.