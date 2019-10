CASTEL VOLTURNO. Spaccio di coca su autorizzazione dei Bidognetti. Si costituisce la 12esima persona. ECCO CHI E’

CASTEL VOLTURNO – Era sfuggita al blitz sullo spaccio di droga che la scorsa settimana ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari ma si è presentata, accompagnata dal suo legale, alla caserma dei carabinieri di Grazzanise.

Stiamo parlando di Immacolata Marino, di Pomigliano d’Arco che da qualche tempo aveva iniziato a lavorare in Inghilterra. Quando i carabinieri hanno bussato alla porta di casa, non l’hanno trovata e i familiari l’hanno avvisata. La donna è rientrata in Italia per fare i conti con la giustizia.

In caserma alla Marino è stato notificato l’ordine di arresto e dopo 24 ore il gip ha accolto la richiesta del suo legale disponendo i domiciliari per la donna.



Domani è fissato l’interrogatorio di garanzia.

L’indagine ha portato gli inquirenti a vari riscontri ottenuti sia tramite intercettazioni ambientali che tramite dichiarazioni resa da diversi acquirenti e da collaboratori di giustizia. Tali riscontri hanno fatto rilevare che le organizzazioni avevano sede logistica in quel di Castel Volturno e che l’autorizzazione a tale attività di spaccio proveniva direttamente dalla fazione Bidognetti del clan dei casalesi, che ottenevano una percentuale fissa.